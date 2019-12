▷ Sherlyn montre comment son ventre de grossesse a grandi

Sherlyn

L'actrice a publié la taille de son ventre avec son chien et son arbre de Noël.

Sherlyn a montré son ventre de grossesse dans une belle photo qu'elle a publiée sur Instagram, à côté de l'arbre de Noël et de son chien.

L'actrice a posé avec le ventre décoré de nombreuses mini casquettes du Père Noël, et a écrit: «Ce Noël a changé ma vie, je suis très reconnaissant à Dieu, à la vie et à vous tous pour tout l'amour que vous me donnez et # notre bébé . Je vous souhaite de belles choses pures pour ces dates, embrassées par les gens que vous aimez. Je t'aime de tout mon amour, qui compte maintenant pour deux. »

Sherlyn a provoqué une controverse lorsqu'elle a annoncé sa grossesse, qui, selon elle, était le résultat d'une insémination artificielle dans une clinique de New York. Cela a été critiqué par beaucoup, mais a également reçu le soutien de nombreuses personnes qui la félicitent d'avoir pris une telle décision.

Il y a ceux qui pensent également que l'actrice de 34 ans a déclaré que sa grossesse avait eu lieu après un traitement de fertilité, car ce qu'elle voulait, c'était cacher le nom du père du bébé. La vérité est que Sherlyn est heureuse et profite de la prochaine arrivée de son premier enfant.