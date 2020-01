▷ Sherlyn révèle le sexe du bébé qu’elle attend

Instagram @sherlyny

L’actrice a organisé une petite fête pour faire savoir si elle attend un garçon ou une fille.

Sherlyn, qui a annoncé début décembre sa grossesse, a confirmé que le bébé qu’elle attend sera un enfant.

L’actrice a organisé une fête pour révéler le sexe de son bébé, accompagnée de Zuria Vega et Lambda García, qui sur le compte de 3 … 2 … 1 … ont allumé un cierge magique, et la fumée bleue a rapporté que le bébé qui attend l’actrice est un enfant .

Sherlyn a révélé que sa grossesse avait été réalisée par un donneur de sperme à New York et que, comme elle ne l’avait pas fait par la méthode in vitro, elle ne savait pas si elle aurait un garçon ou une fille, une version qui ne convainc toujours pas tout le monde complètement .

L’actrice a précédemment reconnu qu’elle aimerait le plus avoir un bébé, bien que si un enfant arrivait, elle l’accepterait avec beaucoup d’amour, même si elle pensait que ce serait un plus grand défi.

Il convient de noter que dans les processus de procréation assistée aux États-Unis, la sélection du sexe du bébé est courante, il est donc étrange que l’actrice ne le sache pas.