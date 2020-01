▷ Sienna Miller et Diego Luna pleurent avec le scénario du film

Diego Luna, Sienna Miller

Les acteurs admettent qu’ils pleuraient à chaque fois qu’il lisait le scénario de son prochain film “Wander Darkly”.

L’actrice Sienna Miller a révélé qu’elle pleurait chaque fois qu’elle lisait le script de son prochain film “Wander Darkly”.

S’exprimant dans le studio Deadline Sundance, Miller a expliqué comment le drame, qui voit un couple contraint de faire face à leurs problèmes relationnels après un accident traumatisant, a provoqué de fortes réactions.

Elle a dit: «Quand j’ai lu le script pour la première fois, au final je me suis sentie très excitée, et en réalité, chaque fois que je relisais le script, il y avait ces battements, et je ne pouvais pas m’empêcher de pleurer.

“Je sentais que si cela se produisait lors de la lecture d’un document, c’était quelque chose que je devais faire.”

La co-star de Miller, Diego Luna, a admis qu’il avait eu une réaction tout aussi forte et a félicité le film pour avoir parlé d’amour et de relations de «manière très intelligente».

Il a dit: «Je pense que c’est une façon très intelligente de parler d’amour. Je pense que c’est vraiment triste, mais j’ai des enfants et je ne vois pas d’histoires d’amour que je veux qu’ils voient. Tout est dans l’immédiat. Cette relation est assez intéressante car ils sont prêts à regarder en arrière. Je ne pense pas que nous le fassions souvent dans la vie. »