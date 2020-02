▷ Silvia Pinal a été libérée et repose déjà à la maison

Silvia Pinal

L’actrice de 88 ans a commenté qu’elle se sent et se sent bien, et qu’elle devrait être très prudente avec son alimentation.

Silvia Pinal a été libérée mercredi à l’hôpital où elle est hospitalisée depuis samedi après-midi en raison d’une inflammation de la vessie.

En quittant l’hôpital et de très bonne humeur, l’actrice de 88 ans a déclaré qu’elle se sentait bien et se sentait bien, mais les médecins ont recommandé une plus grande prudence dans son alimentation et ont donc suggéré de suivre un régime strict.

«Je suis tombé malade à l’estomac mais ils ont fait mon analyse et bon, il est sorti ce qu’ils devaient attaquer. Ils ont recommandé un traitement pour l’infection. Il n’y a rien d’autre », a-t-il expliqué. “Je prendrai soin de mon alimentation et je perdrai du poids, dont j’ai besoin.”

L’actrice prévoit de se reposer le reste de la semaine à la maison, et lundi prochain, elle a l’intention de reprendre ses activités normales.