▷ Skeet Ulrich et Marisol Nichols quittent ‘Riverdale’

Les acteurs remercient leurs camarades et leurs fans, et ils ne seront plus dans la huitième saison.

Skeet Ulrich a surpris les fans de Riverdale en révélant qu’il quittait la série.

L’acteur a joué F.P. Jones dans le drame jeunesse depuis son lancement en 2017, mais se déplace maintenant pour «explorer d’autres opportunités créatives».

“Je suis incroyablement reconnaissant pour les amitiés que j’ai nouées à Riverdale, et je manquerai de voir tout le monde quotidiennement”, a déclaré Skeet dans un communiqué dimanche. “Je suis fier d’avoir fait partie d’un groupe de personnes aussi talentueux, devant la caméra et derrière.”

Marisol Nichols a également révélé qu’elle quittait Riverdale.

L’actrice, qui joue Hermione Lodge dans l’émission, a publié une déclaration sur TVLine, qui dit: «J’ai passé un moment incroyable à donner vie à Hermione Lodge et à travailler avec mon incroyable casting, qui est devenu une famille.

«Nous passons de nombreux moments merveilleux ensemble pendant les moments les plus hauts et les plus bas. Nous avons vraiment les meilleurs fans de tous les temps. J’ai hâte au prochain chapitre et je suis enthousiasmé par l’avenir. »

Commentant les sorties de dimanche, le showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, a déclaré: «Une partie de la vie à Riverdale et une partie de la croissance, ce qui signifie au revoir aux gens. Je suis reconnaissant à Skeet et Marisol pour leur travail incroyable sur le programme au cours des quatre dernières années, et nous leur souhaitons tous bonne chance dans leurs projets futurs. »

Aucun acteur ne reviendra pour la cinquième saison de l’émission.

