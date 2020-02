▷ Snoop Dogg attaque Oprah Winfrey et Gayle King

Snoop Dogg

Le rappeur a accusé les célébrités d’avoir une position négative envers sa communauté afro-américaine.

Le rappeur Snoop Dogg a fustigé Oprah Winfrey et son collègue Gayle King, qui ont été distingués sur les réseaux sociaux pour avoir une position négative envers les hommes de la communauté afro-américaine.

Selon Snoop Dogg, les interviews des deux présentateurs sont très évidentes à cet égard, car ils se sont uniquement consacrés à exposer une liste de célébrités «noires», refusant de persécuter des hommes ou des femmes «blancs», bien que certains d’entre eux Ils ont commis des crimes graves.

“Nous attendons. Quand? Ou ce ne sont que des Noirs qui veulent interviewer et essayer de tacher leur réputation des accusations de baiser les deux au nom de tout le quartier qui ne sont pas avec nous. Gayle et Oprah ont eu peur alors bousiller et tous leurs super pouvoirs », a écrit Snoop Dogg.

Un exemple de cela est le moment où Oprah Winfrey a affronté R. Kelly, Michael Jackson, Russell Simmons et d’autres au cours de la dernière année.

Cela fait suite à un message vidéo que Dogg a partagé mercredi soir, demandant à Gayle King d’éviter toute conversation sur Kobe Bryant tout en lui demandant de laisser sa famille seule. Cela après que King a rappelé dans une interview sur la vie et la mort de Kobe Bryant le cas dans lequel l’ancien basketteur a été signalé pour violation présumée en 2003.

«Gayle King, de votre poche pour ce miel… qu’est-ce que vous obtenez? Je jure devant Dieu, nous sommes les pires. Nous sommes les pires de tous. Nous attendons plus de vous, Gayle. Tu ne traînes pas avec Oprah? Pourquoi nous attaquent-ils? Nous, votre peuple! Vous n’êtes pas venu après que le fichu Harvey Weinstein leur ait posé des questions… », a déclaré Snoop Doog.

chargement …

Lien source