▷ Sofia Vergara en pourparlers pour rejoindre "America's Got Talent"

L'actrice colombienne a rencontré les chefs de NBC pour négocier leur participation au panel de juges du programme.

Selon des informations, l'actrice Sofia Vergara est en pourparlers pour rejoindre le panel de juges de «America’s Got Talent» après la participation controversée de Gabrielle Union et Julianne Hough.

Il est dit que la star de Modern Family a rencontré mercredi les dirigeants du réseau américain NBC pour discuter d'un éventuel accord, ainsi que d'une série d'autres projets proposés, y compris une éventuelle série en espagnol, selon TMZ.com.

La beauté colombienne touche à sa fin la comédie à succès ABC Modern Family, qui se terminera finalement après la fin de sa onzième saison en cours.

La nouvelle de la réunion de Vergara survient lorsque les producteurs d’America’s Got Talent et de NBC continuent de faire face aux conséquences du licenciement d’Union et de Hough, qui ont récemment été exclus du programme commandé par Simon Cowell, après une seule saison.

Ses départs brusques font actuellement l'objet d'une enquête par des responsables du syndicat des acteurs SAG-AFTRA, au milieu de rapports suggérant que Union a été licencié après avoir exprimé ses préoccupations concernant un certain nombre de problèmes liés aux problèmes raciaux et sexuels dans les coulisses, ce qui n'est pas ils ont informé les responsables du réseau.

La production de la quinzième saison de America’s Got Talent, qui présente actuellement Cowell et le comédien Howie Mandel, devrait occuper deux des quatre sièges du jury, pour se poursuivre en mars 2020 avant une première estivale.