▷ Sonic reporte sa première chinoise

Sonic

En raison de l’épidémie de coronavirus, Paramout a décidé de reporter le lancement à une date ultérieure.

Le film Sonic the Hedgehog est déjà en plein essor dans les charts à succès et devrait encore s’améliorer avec une sortie en Chine le 28 février.

Cependant, Paramount a maintenant retardé le lancement en Chine en raison des préoccupations persistantes concernant le coronavirus.

«En raison de la situation actuelle du Coronavirus, la date de sortie en Chine du film Sonic the Hedgehog sera reportée, et nous annoncerons la nouvelle date de sortie à une date ultérieure. Sonic ne réduira que temporairement son rythme, et nous espérons l’emmener sur grand écran en Chine une fois que cela sera approprié », a déclaré Paramount dans un communiqué au Hollywood Reporter.

La déclaration a ajouté: «Alors que le pays tout entier et le monde s’unissent pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, nous voudrions exprimer notre gratitude et notre respect à tout le personnel médical, le personnel de secours et ceux en service qui nous fournissent des services. l’assistance et le soutien nécessaires pendant cette période. »

Cette nouvelle n’est pas une grande surprise, car de nombreux cinémas en Chine ont été fermés depuis janvier, évoquant des inquiétudes quant à la propagation du virus. Dans un certain contexte, au cours des trois semaines qui ont suivi la fermeture de nombreux cinémas vers le 24 janvier, les recettes du box-office ont atteint 3,9 millions de dollars au total, contre 1,52 milliard de dollars pour la même période l’an dernier.

La Chine est le deuxième plus grand marché de films au monde. Selon les estimations, la fermeture en Chine pourrait entraîner un impact négatif de 1 milliard de dollars sur les résultats du box-office mondial pour l’année.

Lien source