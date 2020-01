▷ Sophie Turner veut participer au redémarrage de “Lizzie McGuire”

Sophie Turner

La star de «Game of Thrones» veut rejoindre le redémarrage de la série dans le rôle de Miranda

La star de “Game of Thrones” Sophie Turner veut rejoindre le redémarrage de “Lizzie McGuire” en tant que Miranda.

La production pour le redémarrage de “Lizzie McGuire” est actuellement en suspens, mais l’actrice s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’elle est prête à jouer Miranda si le spectacle continue, rapporte etonline.com.

“Le spectacle de Lizzie McGuire a été suspendu”, a déclaré Turner, 23 ans, dans une histoire Instagram.

«Évidemment, je suis dévasté comme nous tous, mais je suis sûr que Miranda apparaîtra cette saison, car je suis ici. Je suis disponible. Je suis ta nouvelle Miranda. »

“Les gens de Lizzie McGuire, contactez-moi”, a ajouté Turner.

La star principale de l’émission originale, Hilary Duff, a répété son rôle et a également été productrice exécutive lors du redémarrage de la série Disney +, mais la production s’est arrêtée après deux épisodes et la créatrice de la série originale, Terri Minsky, a démissionné de son rôle de showrunner.

«Les fans ont un lien sentimental avec Lizzie McGuire et de grandes attentes pour une nouvelle série. Après avoir filmé deux épisodes, nous concluons que nous devons aller dans une direction créative différente et nous mettons un nouvel objectif dans la série », a déclaré un porte-parole de Disney à ET.

“Lizzie McGuire” a été développée entre 2001 et 2004, gravitant autour de la vie d’une adolescente, jouée par Duff et ses meilleurs amis, Miranda et Gordo. L’émission a également eu un effet secondaire: “The Lizzie McGuire Movie” de 2003.

Miranda a été joué par LaLaine dans la série originale.

