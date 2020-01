▷ Spike Lee est le premier président du jury noir du Festival de Cannes

Spike lee

Le réalisateur de 62 ans dirigera le jury de la 73e édition de cette année.

Spike Lee a été nommé président du jury du Festival de Cannes, étant le premier cinéaste noir à occuper cet honneur.

Le cinéaste «BlacKkKlansman», âgé de 62 ans, dirigera le jury des films présentés lors de la 73e édition de l’événement emblématique du cinéma français.

Dans une longue déclaration annonçant sa nomination, Spike a exprimé sa surprise d’être sélectionné, une élection qui fait de lui le premier chef de jury noir.

“Dans cette vie, j’ai vécu … mes plus grandes bénédictions ont été quand ils sont arrivés de façon inattendue, quand ils sont venus de rien”, a-t-il déclaré. “Quand j’ai reçu l’appel qui m’a offert l’opportunité d’être président du jury de Cannes d’ici 2020, j’ai été surpris, j’étais content, j’ai été surpris et j’étais fier en même temps.”

Spike a montré des films lors de l’événement pendant plus de trois décennies, mais a eu une relation tendue avec les chefs de festival, détruisant en particulier le chef du jury de 1989, Wim Wenders, après la perte de “ Do the Right Thing ”. le prix Palme d’Or.

En expliquant ce que Cannes signifie pour lui, le réalisateur a ajouté: «Pour moi, le Festival de Cannes (en plus d’être le festival de cinéma le plus important au monde, sans manquer de respect à personne) a eu un grand impact sur moi carrière cinématographique On pourrait facilement dire que Cannes a changé la trajectoire de celui qui est devenu le cinéma mondial. »

Bien qu’il ait eu quelques réunions au festival, il a réussi ces derniers temps, avec BlacKkKlansman, qui a concouru pour la Palme d’Or, remportant le Grand Prix de l’édition 2018.

Spike entre à la place du Mexicain Alejandro González Iñárritu en tant que président. Le festival de cette année a lieu du 12 au 23 mai.