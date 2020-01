▷ Susan Sarandon est dévastée par la mort de son animal de compagnie

Susan Sarandon

L’actrice de 73 ans a été dévastée par la mort de son chien bien-aimé, Rigby.

Le chien de compagnie de Susan Sarandon est décédé. L’actrice de 73 ans a été dévastée par la mort de son bien-aimé chien maltais de Poméranie hypoallergénique, nommé Rigby, mercredi.

Le conduisant à son compte Instagram, Susan, qui avait Rigby depuis 14 ans, a téléchargé un diaporama de photos de son amie à quatre pattes et a écrit: «Aujourd’hui est un jour triste parce que nous avons perdu notre petit Rigby hier soir. Mais nous sommes reconnaissants d’avoir apprécié sa présence. »

«Elle a apporté beaucoup de lumière, d’amour et de rires à la vie de nombreuses personnes et elle nous manque. Merci au Heart of Chelsea Animal Hospital & Blue Pearl pour leur gentillesse et leurs soins au fil des ans et de leurs derniers moments. »

La star de «Dead Man Walking» emmenait son autre chien Penny avec elle au travail, mais il a laissé Rigby à la maison parce qu’il «mange tout ce qu’il peut trouver: chaque câble, chaque pilule, n’importe quoi».

Ce fut un mois difficile pour Susan, puisqu’en novembre, elle avait le nez cassé, un œil au beurre noir, un genou meurtri et une commotion cérébrale après avoir souffert d’une «petite glissade».

La blessure de la star de «Lovely Bones» lui a fait manquer l’occasion de rejoindre son candidat présidentiel préféré, le sénateur Bernie Sanders, dans la campagne électorale.

Elle a révélé à l’époque: «Une petite glissade = commotion cérébrale, nez fracturé, genou battu. Je n’arrive pas à rencontrer des gens dans le New Hampshire demain avec le sénateur Sanders. Je regrette vraiment d’avoir perdu cette opportunité. »

Cependant, il a dit plus tard qu’il se sentait «chanceux» d’avoir Medicare pour couvrir ses factures médicales.

Elle écrivait sur Instagram à l’époque: «J’ai de la chance. J’ai Medicare pour couvrir ma visite aux urgences. Tout le monde mérite le même, ils n’ont pas accès, ils n’ont pas le choix. M4A économise $. Personne ne perd sa maison à cause du cancer, sans rationner l’insuline. Vous savez, comme le reste du monde libre. # bernie2020. “