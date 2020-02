▷ Tania Libertad confirme qu’elle chantera avec Kjarkas au Stade National | Musique

L’interprète péruvien-mexicain, Tania Libertad, est le premier artiste à être confirmé comme invité au Concert du 50e anniversaire du groupe bolivien Kjarkas qui se tiendra le 4 avril au stade national du plus grand festival de musique latino-américaine.

Tania Libertad partagera son talent dans un Oiseau de cristal, un thème que les Boliviens chantent en Amérique latine. Ce sera un concert unique, ce sera une exposition unique des voix les plus emblématiques de notre Amérique hispanique: Tania Libertad-Elmer Hermosa.

Rappelez-vous que Kjarkas a déjà eu le privilège de chanter un duo avec des artistes comme Eva Ayllón et Dilio Galindo du groupe Anthology et maintenant il le fera avec un autre interprète exceptionnel comme Tania Libertad, qui se caractérise par sa voix douce et puissante.

À propos de Kjarkas

La tournée péruvienne de 50 ans comprend 14 villes, des invités spéciaux, un répertoire où ils incluront des chansons de leurs 37 maisons de disques. Ces chansons qui sont tombées amoureuses et continuent de conquérir les cœurs pour leurs paroles et arrangements musicaux, dédiés à l’amour, à la trahison, à la beauté des femmes et à chaque région du pays.

Pour les Péruviens, cette célébration est très spéciale car après la Bolivie, c’est notre patrie qui les a toujours accueillis avec une grande affection, démontrant qu’entre le Pérou et la Bolivie, il existe de très forts liens de fraternité et que la musique les a entrelacés beaucoup plus.

Des sujets comme “Il y a tellement de nuits”, Munasquechay “,” Imillitay “,” Time to time “,” Goldfinch flowers “,” Wayayay “,” Living next to you “,” Cold “,” Forgive me “, parmi 200 autres chansons sont et les classiques du groupe qui a réussi à transcender leur art sous d’autres latitudes, à inspirer de nouveaux groupes, à être versionnés dans différentes langues, démontrant qu’ils font depuis longtemps partie de l’histoire de la musique latino-américaine.