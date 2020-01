▷ Taylor Swift ne chantera pas toujours aux Grammy Awards

Taylor swift

La chanteuse aurait une “apparence surprise” lors d’une cérémonie du dimanche, mais sa présence a été annulée.

Taylor Swift ne chantera pas aux Grammy Awards qui auront lieu dimanche prochain.

La chanteuse “Lover” n’a jamais été officiellement confirmée comme interprète lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la musique ce week-end, mais elle aurait été programmée pour une performance surprise, qui n’a plus lieu.

Les sources ont déclaré à Variety que la chanteuse de 30 ans, nominée pour trois prix lors de la cérémonie, avait été provisoirement confirmée comme la dernière artiste restante à être annoncée, mais a maintenant décidé qu’elle ne monterait pas sur scène.

Taylor n’a pas commenté la nouvelle et la raison de son annulation n’a pas été confirmée.

Il a également été signalé que la chanteuse n’assisterait pas à la cérémonie, malgré un plan de sièges provisoire lancé plus tôt cette semaine, et qu’elle s’asseyait à côté du groupe K-Pop BTS, et une rangée derrière Beyoncé et Jay – Z.