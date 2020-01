▷ Taylor Swift ne se plaint pas des «chats»

Taylor Swift dans Cats

Bien que le film ait été brisé par les critiques, Swift a trouvé une grande expérience dans la réalisation du film.

Taylor Swift “ne se plaint pas” de jouer avec “Cats”.

La chanteuse de 30 ans apparaît comme le personnage félin Bombalurina dans l’adaptation au grand écran de la comédie musicale très appréciée qui a été submergée par la critique et a été un gros échec au box-office.

Mais Taylor a défendu le film en insistant sur le fait qu’il aimait filmer le projet, car cela lui a donné l’occasion de travailler avec le compositeur Andrew Lloyd Webber, qui a adapté le recueil de poésie de 1939 “ Le livre des chats pratiques d’Old Possum ” de TS Eliot dans le spectacle de 1981.

S’adressant à Variety, Taylor, qui a été nominée avec l’écrivain de 71 ans du Golden Globe pour la meilleure chanson originale pour sa chanson «Beautiful Ghosts» du film, a déclaré: «Je suis heureux d’être ici, heureux d’être nommé et j’ai passé un bon moment à travailler sur ce film bizarre. »

Swift dit qu’Andrew est maintenant son «ami» car ils ont travaillé ensemble, ce qui, pour elle, signifie que toute l’expérience «Cats» en valait la peine.

Elle a ajouté: «Je ne déciderai pas rétroactivement que ce n’était pas la meilleure expérience. Je n’aurais jamais rencontré Andrew Lloyd Webber et je ne pouvais pas voir comment il fonctionnait, et maintenant il est mon ami. J’ai travaillé avec les danseurs et interprètes les plus extraordinaires. Je n’ai rien à redire. ”