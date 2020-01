▷ Taylor Swift parle de sulucha contre les troubles de l’alimentation

Taylor swift

La chanteuse admet que lorsqu’elle était plus jeune, elle avait arrêté de manger si elle sentait qu’elle avait l’air grosse, même si elle n’était pas vraiment.

Taylor Swift a dévoilé son combat contre un trouble de l’alimentation.

La chanteuse de 30 ans a admis qu’elle avait l’habitude de «cesser de manger» si elle voyait une photo d’elle-même dans laquelle elle se sentait trop grosse ou si quelqu’un faisait un commentaire cruel sur sa taille.

S’exprimant dans son documentaire Netflix «Miss Americana», il a déclaré: «Ce n’est pas bon pour moi de voir des photos de moi tous les jours…

«Cela ne s’est produit que quelques fois et je n’en suis pas fier. Il y a eu des moments où j’ai vu une photo de moi dans laquelle j’avais l’impression que mon ventre était trop gros, ou … quelqu’un a dit que j’avais l’air enceinte … et cela me ferait un peu mourir de faim, j’arrêterais juste de manger. “

Taylor a admis qu’il sentait régulièrement qu’il allait “s’évanouir” alors qu’il était sur la scène la plus mince parce qu’il ne mangeait pas correctement.

Elle a dit: «Je pensais que je devais me sentir comme si j’allais m’évanouir à la fin d’un spectacle, ou au milieu de celui-ci. Maintenant je me rends compte, non, si vous mangez de la nourriture, vous avez de l’énergie, vous devenez plus fort, vous pouvez faire tous ces spectacles et ne pas vous sentir énervé. “

Et la chanteuse était toujours prête à défendre les commentaires inquiets de son alimentation.

Elle a admis que sa réponse à cette préoccupation était: «De quoi parlez-vous? Bien sûr, je mange… je fais beaucoup d’exercice. » Et je faisais beaucoup d’exercice. Mais je ne mangeais pas. »

Actuellement, Taylor ne se soucie pas tellement de savoir si quelqu’un commente son gain de poids et a accepté “le fait que je suis de taille 6 au lieu de doubler de taille zéro”.

La beauté blonde a admis que sa relation avec la nourriture se concentrait sur un cycle de «louanges et punitions».

Elle a déclaré à Variety: «Ma relation avec la nourriture était exactement la même psychologie que celle qui s’appliquait à tout le reste de ma vie: si j’étais giflé, je l’enregistrais comme bon. S’il a reçu une punition, il l’a si mal enregistrée. »

«Je me souviens comment, quand j’avais 18 ans, c’était la première fois que j’apparaissais sur la couverture d’un magazine. Et le titre était comme “Enceinte à 18 ans?”. Et c’est parce que j’avais utilisé quelque chose qui faisait que mon estomac n’était pas plat, alors je l’ai enregistré comme punition.

“Et puis je suis allé dans une séance photo et j’étais dans le vestiaire et quelqu’un qui travaillait dans un magazine a dit:” Oh, wow, c’est tellement incroyable que cela correspond à la taille des échantillons. Habituellement, nous devons apporter des modifications aux robes, mais nous pouvons les retirer de la piste et les mettre! Et je l’ai vu comme une tape sur la tête.

“Vous l’enregistrez suffisamment de fois, et vous commencez à tout adapter à la louange et à la punition, y compris votre propre corps.”

Mais la chanteuse de cantante Trouble a admis qu’elle se sentait «mal à l’aise» en parlant du sujet.

Elle a déclaré: «Je pense que je n’avais jamais voulu en parler auparavant, et maintenant je me sens très mal à l’aise. Mais dans le contexte de toutes les autres choses que je faisais ou pas dans ma vie, je pense qu’il est logique de l’avoir dans le film. “

