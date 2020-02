▷ Taylor Swift quitte le label Sony Music

Taylor swift

La chanteuse a signé un nouveau contrat avec le label Universal Music Publishing Group.

Taylor Swift décide de quitter Sony Music et part avec Universal Music Publishing Group, fatiguée des problèmes qu’elle a rencontrés avec les droits sur ses chansons.

La chanteuse a partagé les informations sur ses réseaux, en plus d’une photo où elle est vue en train de signer le contrat, et a posté ce message: «Je suis fier d’étendre ma collaboration avec Lucian Grainge et la famille Universal Music en signant avec Universal Publishing Group et pour l’occasion de travailler avec Jody Gerson, la première femme à diriger une importante maison d’édition musicale. »

Taylor s’est retrouvée très épuisée par les problèmes qu’elle a rencontrés avec le producteur Scooter Braun pour les droits de ses chansons, ce que la chanteuse n’a pas manqué lors de sa présentation aux American Music Awards.

Taylor a ajouté: “C’est un honneur de travailler avec une équipe aussi incroyable, surtout quand il s’agit de mon truc préféré au monde: l’écriture de chansons.”