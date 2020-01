▷ Thalia continue de souffrir de terribles douleurs dues à la maladie de Lyme

Thalia

La chanteuse souffre de la maladie depuis des années, ce qui lui a causé un grand inconfort.

Thalia est sincère et révèle qu’elle souffre de terribles douleurs de la maladie de Lyme qui a été traitée depuis longtemps, et que cela lui a causé un grand inconfort.

La star mexicaine a déclaré dans une interview au magazine “Galore”: “Presque personne ne sait que chaque jour je me réveille avec une douleur qui se propage sur tout mon corps”, et la compare à ce qui semble être écrasé par un bus. «C’est une condition qui affecte votre humeur, votre personnage. Certains jours, je me sens mieux que d’autres, d’autres fois je me sens mal. Et quand j’ai de la chance, je suis comme nouveau. »

Thalia ne sait pas exactement quand elle a attrapé cette terrible maladie transmise par une tique, mais dit qu’elle pense qu’elle est sûre que cela s’est produit lorsqu’elle était enceinte de sa fille Sabrina, et il y a environ dix ans, elle a commencé à en parler publiquement, de sorte que chez les personnes qui présentent des symptômes similaires, consultez un médecin, car la détection précoce de cette maladie est essentielle.

«J’ai appris à mettre mon esprit devant le corps, peu importe ce que je ressens. Je me lève tous les matins et commence ma routine. La discipline est ma meilleure amie, une alimentation saine, de l’exercice, une attitude positive et concentrée et vivre avec gratitude est la meilleure recette pour y survivre », a déclaré Thalia.