▷ The Damned Neighborhood rapporte que Eulalio Cervantes “Sax” est très sérieux

Sax

Le musicien est en mauvaise santé en raison d’une condition avec laquelle il a lutté pendant un certain temps.

The Damned Neighbourhood a partagé une déclaration à travers tous ses réseaux sociaux dans laquelle il informe que son membre Eulalio Cervantes, mieux connu sous le nom de Sax, est en état de santé critique en raison d’une maladie grave qu’il souffre depuis longtemps.

“Carnalit @ s, nous publions cette déclaration pour vous informer avec beaucoup de regret que notre Sax charnel est actuellement dans un état de santé critique dérivé d’une condition avec laquelle il a lutté pendant un certain temps”, explique le groupe dans un communiqué.

Le groupe a également demandé à ses fans “de bonnes vibrations et de l’énergie” pour la récupération précoce de Sax.

Sur les futures présentations et engagements du groupe, ils n’ont fait aucune annulation et ont annoncé dans le communiqué qu’ils tiendront leurs followers informés via leurs réseaux sociaux.