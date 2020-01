▷ The Original Band El Limón fête son anniversaire et sort un nouveau single

Groupe original The Lemon

Le groupe fête ses 55 ans et sort un nouveau single intitulé “You must to know”.

L’Original Banda El Limón fête ses 55 ans depuis le 4 février depuis sa création par Don Salvador Lizárraga et sort un nouveau single intitulé “You must to know”.

Avec cette chanson, le groupe musical célèbre cet anniversaire important, et les paroles tournent autour quand dans un couple l’un des deux ne ressent plus d’amour pour l’autre, et veut le dire mais sans blesser ses sentiments.

Le groupe travaille déjà sur la production de la vidéo “Vous devez savoir”, ainsi que sur une tournée de la promotion CDMX.

Ils travaillent également dur sur l’album suivant, qui remplace leur précédent intitulé ‘From here pal’ real ’, qui offrait des succès comme‘ Tell him I said you ’,‘ Something official ’et‘ From here pal ’real’.