▷ Théâtre: Juan sans peur, travailler pour apprendre à surmonter l’adversité, revient en mars | Spectacles

Camisa de Fuerza commence la mise en scène de l’année Juan sans peur, l’histoire allemande écrite par les frères Grimm en 1812 et devenue populaire en 1988 grâce à la série britannique Le conteur.

Sous la direction de Willy Gutierrez, l’œuvre est une adaptation réalisée par le poète, comédienne et dramaturge Gimena Vartu, et nous montre de manière ludique que nous pouvons tous surmonter l’adversité, quel que soit votre âge.

L’histoire est celle d’un garçon du nom de Juan qui était très courageux, avait entendu parler de la peur à plusieurs reprises, savait ce que c’était, mais ne l’avait jamais ressenti. Je voulais tellement en faire l’expérience qu’un jour il a décidé de commencer un voyage autour du monde pour voir s’il ressentait pour la première fois ce qu’est la peur.

Sans aucun doute, Juan sans peur est l’un des contes les plus connus des frères Grimm, qui ont fait un énorme travail de collecte de centaines d’histoires traditionnelles d’Europe centrale. Juan sans peur, comme d’autres histoires classiques de Grimm, a servi de source d’inspiration dans de nombreux films et dessins animés du genre jeunesse, et bien sûr au théâtre. .

Le casting est composé des acteurs Christian Alden, Katya Castro, Kike Casterot, Karlos López et Nataly Rojas. La La saison de Juan sans crainte aura lieu les samedis et dimanches à 16h00. Du 21 mars au 10 mai à l’. Integra Auditorium – MALI Museum of Art of Lima. La prévente a déjà commencé à Joinnus, Atrapalo.pe et dans le même box-office du MALI.

Théâtre: Juan sans peur, travaille pour apprendre à surmonter l’adversité, revient en mars. (Photo: Facebook)

Camisa de Fuerza est une association culturelle qui développe des projets qui permettent de raconter des histoires indiscrètes, qui s’inscrivent dans la pensée du public de tous âges à travers l’art théâtral, ainsi que de promouvoir un espace de recherche où des artistes nationaux et internationaux peuvent partager leurs expériences , contribuant à la meilleure formation et à la formation de nouveaux artistes et autres professionnels.