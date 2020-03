▷ Timothy Hutton dément les allégations d’abus à un mannequin de 14 ans

Timothy Hutton

L’acteur a dénoncé l’an dernier au FBI les tentatives d’extorsion du mannequin canadien Sera Johnston.

L’acteur Timothy Hutton a publié une déclaration niant les allégations selon lesquelles il aurait maltraité une fille de 14 ans en 1983.

La gagnante d’un Oscar a été accusée d’avoir agressé sexuellement la mannequin canadienne Sera Johnston lorsqu’elle était adolescente, dans une chambre d’hôtel à Vancouver, alors qu’elle tournait le film Iceman.

Elle a déclaré à Buzzfeed que Hutton l’avait forcée pendant que son ami regardait, mais l’acteur insiste sur le fait qu’il s’agit de la dernière tentative d’extorsion de fonds au cours des deux dernières années.

“J’ai été la cible de multiples tentatives d’extorsion par une femme du nom de Sera Dale Johnston pour extraire des millions de dollars”, écrit-il. «Elle a menacé que si elle ne donnait pas suite à ses demandes, elle irait à la presse avec une fausse accusation selon laquelle je l’avais agressée sexuellement il y a 37 ans au Canada. Je n’ai jamais attaqué Mme Johnston. »

«Aujourd’hui, BuzzFeed a décidé de publier la fausse histoire de Mme Johnston. BuzzFeed connaissait la vérité car ils ont reçu des preuves documentées. Ce qui se passe vraiment ici, c’est que les tentatives d’extorsion de Mme Johnston ont échoué. Puis il a décidé de continuer sa menace d’aller à la presse avec sa fausse histoire. »

«Quand je l’ai réalisé, je suis allé au FBI, j’ai signé un affidavit et déposé une plainte pénale contre Mme Johnston pour extorsion. Je n’arrêterai pas de me battre pour exposer cette histoire pour ce qu’elle est: une tentative d’extorsion ratée basée sur quelque chose qui ne s’est jamais produit. »

L’avocat de l’acteur souligne qu’ils exigent de BuzzFeed une rétractation publique par le biais d’un procès.

«Nous enverrons à BuzzFeed une demande légale de rétractation. Si BuzzFeed refuse injustement de retirer l’article, Tim est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le dépôt d’une plainte en diffamation, pour effacer son nom et tenir BuzzFeed et Mme Johnston responsables de leurs efforts téméraires et égoïstes pour détruire La réputation et la carrière de Tim. “

