▷ Tina Fey et Amy Poehler accueilleront les Golden Globes 2021

Tina Fey, Amy Poehler

Les humoristes commanderont l’événement l’année prochaine, a déclaré le président de NBC Entertainment, Paul Teledgy.

Les actrices et comédiennes Tina Fey et Amy Poehler reviendront sur la scène des Golden Globes en tant que co-animatrices.

Les deux ont été les hôtes des Golden Globes de 2013 et 2015.

Le président de NBC Entertainment, Paul Teledgy, a annoncé samedi lors de la tournée de la Television Critics Association (TCA) à Pasadena, en Californie, que Fey et Poehler accueilleront la cérémonie de remise des prix 2021, rapporte eonline.com

“NBC abrite depuis longtemps deux des personnes les plus drôles de la planète, Tina Fey et Amy Poehler, et nous ne voulions plus attendre pour partager la bonne nouvelle selon laquelle elles accueilleront à nouveau les Ballons”, a déclaré Teledgy.

La date des Golden Globes l’année prochaine n’a pas encore été annoncée.

Fey a remporté deux Golden Globes et six Emmy Awards pour avoir écrit et joué dans la comédie gagnante d’un Emmy “Saturday Night Live”.

Poehler est également lauréat du Golden Globe and Emmy et est actuellement producteur exécutif de la série Netflix nominée pour les Emmy «Russia Doll».