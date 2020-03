▷ Tom Hanks et Rita Wilson ont le coronavirus

Tom Hanks, Rita Wilson

Les acteurs, qui tournent en Australie, ont été diagnostiqués comme porteurs de la covid-19.

L’acteur Tom Hanks et son épouse, également l’actrice Rita Wilson, ont annoncé mercredi qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus.

L’acteur oscarisé a confirmé l’information dans un communiqué qu’il a publié sur son compte Twitter.

“Salut les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentons un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères aussi. Pour bien faire les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus et trouvés positifs », a-t-il écrit.

“Bon pour l’instant. Que faire ensuite? Les responsables médicaux ont des protocoles qui doivent être suivis. Les hacks seront évalués, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Ce n’est pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde publié et mis à jour “, a-t-il ajouté.

Hanks et Wilson devront rester isolés.

“La santé et la sécurité des membres de notre entreprise sont toujours notre priorité absolue, et nous prenons des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde”, a déclaré Warner Bros, le studio derrière le film du réalisateur. Baz Luhrmann sur la vie d’Elvis Prseley, où les Hanks se produisent.

Lien source