▷ Toni Costa et Adamari López vont se marier

Toni Costa et Adamari López vont enfin se marier cette année, après 8 ans de relation et une fille de quatre enfants, Alaïa, très enthousiasmée par le mariage de leurs parents.

Le danseur espagnol a déclaré dans une interview: “Eh bien, cette année, nous avons dit que nous allions nous marier, donc tout est déjà enregistré.” On sait que le couple a déjà le temps d’organiser tout pour le lien, on ne sait pas exactement à quelle date il aura lieu.

Pour le chef d’orchestre de A New Day, ce sera son deuxième mariage, puisque le premier était avec Luis Fonsi il y a 14 ans, cette relation prenant fin quatre ans plus tard. Pour Toni, c’est son premier mariage, et bien qu’il n’ait pas donné de date, il est certain que le mariage aura lieu cette année.