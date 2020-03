▷ Tori Spelling a eu un “miracle du papier toilette” au milieu de la crise COVID-19

Tori Spelling

L’actrice était désespérée de ne pas avoir de papier toilette à la maison lorsque son mari a fait le miracle.

Tori Spelling et sa famille ont vécu un miracle de papier toilette au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Alors que les étagères des magasins étaient vidées par des acheteurs paniqués cherchant à s’approvisionner en articles essentiels s’ils devaient être mis en quarantaine, l’ancienne star de Beverly Hills 90210 et ses cinq enfants ont été secourus par le mari Dean McDermott.

“Mon mari est une rock star … il a trouvé du papier toilette!” elle a partagé sur sa chronologie ses histoires Instagram. “Des miracles se produisent.”

Jeudi (12 mars), Tori a visité le site Web pour partager des photos, pour se plaindre de manquer de papier hygiénique.

“Nous sommes tous malades et les écoles pour enfants sont fermées, nous sommes donc tous à la maison.” Et il pleut. Et les magasins n’ont pas de papier hygiénique et nous avons sept mégots à nettoyer et vous ne pouvez pas trouver de papier toilette », a déploré l’actrice de 46 ans dans une vidéo.

Tori et Dean, qui se sont mariés en 2006, ont Liam, 13 ans, Stella, 11 ans, Hattie, huit ans, Finn, sept ans et Beau, trois ans.