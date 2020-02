▷ Tour de Noelia promet d’être un succès

Instagram @noeliaofficial

La tournée ‘Addict to your kisses’ que la chanteuse portoricaine est sur le point de commencer, est déjà “un phénomène”.

Noelia est très excitée, car sa tournée mondiale 2020, ‘Addicted to your kisses’, est déjà un phénomène.

Il y a déjà plus de dix pays, dont Cuba, le Chili, la Colombie, l’Uruguay, l’Équateur, la Bolivie, qui sont confirmés pour que l’interprète de “Candela”, soit présente sur de grandes scènes, où il promet de montrer sa célèbre lingerie Noelucius, avec qui a tourné sur tous les réseaux sociaux et est devenu les internautes les plus recherchés.

Ses milliers de fans ne se lassent pas de chanter tous leurs succès comme “You”, “Keep me in love”, “How it bless”, entre autres.

Tout au long de 20 ans de carrière, Noelia est devenue un exemple pour les jeunes femmes et les femmes qui cherchent à devenir des entrepreneurs indépendants, autonomes et prospères comme elle.