▷ Un documentaire sur Walter Mercado sera diffusé sur Netflix

Walter Mercado

Much Much Love a été acquis par le géant du streaming, et est basé sur la vie et la carrière du défunt astrologue …

Selon le journal El Nuevo Día, Netflix vient d’acheter les droits du documentaire “Mucho, Mucho Amor” sur le célèbre et défunt astrologue portoricain Walter Mercado, décédé le 2 novembre.

Selon The Hollywood Reporter, le documentaire est basé sur la vie et la carrière de Mercado.

Le film, produit par Alex Fumero, Kareem Tabsh et Cristina Constantini, présente des interviews de Lin Manuel Miranda, Eugenio Derbez, Raúl de Molina et Mercado lui-même.

Le documentaire est réalisé par Tabsh et Constantini et fera ses débuts au festival de Sundance le 24 janvier.

L’astrologue est décédée le 2 novembre à l’hôpital Auxilio Mutuo de San Juan en raison de problèmes rénaux.

Le journal rappelle que l’année dernière, Walter Mercado s’est rendu à plusieurs reprises à Miami pour participer à des interviews pour le documentaire et pour la reconnaissance «Beaucoup, beaucoup d’amour: 50 ans de Walter Mercado».

On ne sait pas quand le projet atteindra la plate-forme.