▷ Un expert en langage corporel analyse la réunion de Jennifer Aniston et Brad Pitt

L’ex-partenaire a été réuni dimanche dans les coulisses des SAG Awards et les fans sont devenus fous de voir les deux ensemble …

Internet s’est arrêté dimanche soir (19) avec la rencontre de l’ancien couple Jennifer Aniston et Brad Pitt lors de la remise des prix de la Screen Actors Guild, où tous deux sont sortis vainqueurs.

Et maintenant, les experts en langage corporel ont analysé leur rencontre soudaine.

Juste après leurs victoires respectives: l’acteur de 56 ans a remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour Once Upon a Time à Hollywood et Aniston a été annoncé comme le gagnant de la meilleure actrice de la série dramatique pour The Morning Show. L’ancien couple s’est félicité en coulisses et a été surpris en souriant et de bonne humeur.

Pour l’expert Judi James, consulté par le journal anglais Metro, “il y avait beaucoup d’étincelle” dans cette rencontre informelle.

La femme a déclaré au journal: «En général, le regard affectueux de Brad sur son ex-femme ressemble beaucoup à son retour vers la femme de ses rêves, en particulier parce qu’il a un prix dans sa main libre pour suggérer qu’il est sur une bonne course. maintenant. Mais ses gestes sont étranges, car il saisit son poignet avec possessivité, mais il manque également d’une véritable intimité. Cela demande votre attention, mais sans offrir de signes affectueux comme une poignée de main », explique-t-il. “Il semble que j’aurais pu essayer de dévier tous les signes de rejet, en le maintenant stable”, ajoute-t-il.

Tournant son attention vers Jennifer, Judi James dit: «Jen semble désireuse d’obtenir des réponses, le touchant doucement sur ses deux bras tout en bougeant pour l’embrasser sur la joue, ce qui semble impliquer très peu de torse et / ou de toucher pelvien. Son expression faciale et son sourire élevé indiquent qu’elle est surprise de voir Brad, et bien qu’il y ait des moments romantiques entre les baisers aériens, c’est Hollywood et c’est le tapis rouge, nous devons donc garder notre souffle collectif jusqu’à ce que nous voyions des poses moins répétées d’entre eux se sont regroupés », justifie-t-il.

