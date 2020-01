▷ Un expert en redevances critique le nouveau discours de Harry

Photo: Instagram

Phil Dampier estime que le prince a manqué de respect à la reine Elizabeth II lorsqu’il a rompu le silence ce week-end …

L’expert en droit d’auteur britannique Phil Dampier a révélé à la chronique Fabulous Digital du journal The Sun ses impressions sur le discours du prince Harry lors d’un événement caritatif au cours du week-end, et a dit ce que le duc de Sussex a fait C’était «renvoyer les mots chaleureux de la reine sur son visage».

Phil a déclaré que le discours d’Harry au dîner de Sentebale lui rappelait la nouvelle de l’abdication du roi Édouard VIII et justifiait: «Il lui ressemblait même parfois! Il s’agissait de lui, justifiant ses actions et admettant qu’il devait tout abandonner pour la femme qu’il aime. La reine a envoyé des mots chaleureux comme une grand-mère aimante dans sa déclaration, mais Harry lui a tout retourné au visage, rompant le silence dimanche soir. »

Selon The Sun, certaines citations d’Harry pourraient révéler ses sentiments envers les membres de sa famille et son avenir:

“La reine a publié la déclaration, mais le discours de Harry est vu comme lui ayant le” dernier mot “contre la décision de la reine sur l’avenir du couple. Il dit: “Donc, je veux que vous entendiez la vérité de ma part, non pas en tant que prince ou duc, mais en tant que Harry.” Puis il s’est adressé aux participants de Sentebale simplement comme “Harry”, sans association avec ses titres … il essaie d’avoir le dernier mot contre la reine et utiliser son nom de manière informelle essayait de faire que les gens l’aiment. “

Le véritable expert a ajouté: “Il prend également ses distances avec le palais dans un acte de défi et essaie de créer une identité distincte”, dit-il, affirmant que les paroles du mari de Meghan Markle “étaient pleines de messages cachés sur son avenir”.

«Il a dit:« Le Royaume-Uni est ma maison et un endroit que j’aime. Cela ne changera jamais. Mais il déménage en Amérique du Nord, cela semble contradictoire avec les commentaires précédents de Harry et pourrait avoir un ordre du jour plus profond (…) dans les interviews précédentes, Harry a dit qu’il n’aime pas ce pays et voulait quitter. Je ne peux m’empêcher de penser que ce discours portait sur l’exercice de la limitation des dommages et intérêts, la rotation des relations publiques pour vous permettre de rentrer plus facilement chez vous quand vous le souhaitez », explique Phil.

“Il plaisante: Finalmente Enfin, le deuxième fils de Diana a été conquis, vivant!” … Le duc a fait référence à sa mère dans son discours émotionnel, mais n’a pas mentionné son père, le prince Charles. Je pense toujours que les gens deviennent un peu sales quand ils commencent à parler d’eux à la troisième personne, car Harry (…) la reine a déjà apporté son soutien à son petit-fils et à sa femme … ça doit être ennuyeux pour Charles de lire ça. », Précise l’expert.

Phil Dampier a affirmé que cela pourrait être la preuve de rumeurs selon lesquelles Harry avait arrangé des choses avec son frère, le prince William, mais qu’il n’était toujours pas d’accord avec son père, le prince Charles.

«Harry commente:« Je sais aussi qu’ils me connaissent suffisamment au fil des ans pour croire que la femme que j’ai choisie comme épouse conserve les mêmes valeurs que moi. Et c’est le cas, et c’est la même femme dont je suis tombée amoureuse. En disant que Meghan est toujours la même personne, il essaie de détourner les critiques qu’elle avait. Il dit que ce n’est pas de sa faute, mais ils ont agi ensemble. Il dit également que son mariage est solide et fonctionnera dans la nouvelle structure. “.

Mais Phil Dampier a également critiqué Harry: «Il a raison sur une chose. Meghan est la même femme qu’il a épousée. Elle a quitté son premier mari après deux ans … Elle a quitté son père. Et maintenant, il a quitté la famille royale. J’attends juste que Harry ne soit pas le prochain! », Fait remarquer l’homme.

