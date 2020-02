▷ Un homme accusé d’avoir tué l’ex de Drew Carey est libéré sous caution

Drew Carey, Amie Harwick

Gareth Pursehouse a été libéré après avoir payé une caution de 2 millions de dollars américains et comparaîtra en cour le 10 mars.

L’homme accusé d’avoir tué le Dr Amie Harwick, l’ancien fiancé du présentateur de télévision Drew Carey, a été libéré de prison avec une caution de 2 millions de dollars.

Selon les rédacteurs de Fox News, Gareth Pursehouse, 41 ans, a été libéré mardi d’une prison de Los Angeles, selon des informations obtenues par les médias, du Los Angeles Sheriff’s Inmate Information Center.

Sa libération intervient trois jours après avoir été arrêté devant son domicile et inculpé de meurtre lorsque le sexologue hollywoodien de 38 ans est tombé d’un balcon du troisième étage jusqu’à sa mort.

Les résultats de l’autopsie de Harwick ont ​​été rendus publics mardi, et le bureau du coroner du comté de Los Angeles a statué que la femme de 38 ans est décédée des suites d’une blessure à la tête et au torse contondante, tandis que “des preuves ont également été observées. de la limitation manuelle », selon The Hollywood Reporter.

Pursehouse, qui avait déjà été nommé sur deux ordonnances de ne pas faire contre son ex-petite amie Harwick, doit comparaître devant le tribunal le 10 mars.

Harwick avait obtenu les ordonnances de ne pas faire après avoir prétendu que son ex le harcelait, même apparemment par effraction dans son appartement et brisant ses cadres photo, et envoyant des courriels menaçants à ses amis.

Harwick est sorti avec Drew Carey en 2017, et ils se sont fiancés en 2018, avant de décider de se séparer à l’amiable des mois plus tard.

Carey soutient une pétition pour réformer les lois sur la violence domestique aux États-Unis après la mort de Harwick.

Après être allé sur Twitter, le comédien Carey a soutenu une pétition pour réformer les lois sur la violence domestique après l’incident tragique, partageant un lien vers une campagne Change.org pour aider à réformer les lois sur la violence domestique et demandant aux fans de Signez et donnez de l’argent.

“Signez cette pétition et ajoutez-la si vous le pouvez”, a-t-il écrit. «#JusticeForAmie. Merci et bénédictions. “