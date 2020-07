▷ Un homme assure qu’il était le petit ami du mari de Karla Panini, Américo Garza

Un homme assure qu’il était le petit ami du mari de Karla Panini, et Felipe Silva nie qu’il l’ait payé pour avoir menti à Américo Garza

Un homme assure qu’il était le petit ami du mari de Karla Panini, Americo GarzaEt enfin et surtout, il prétend avoir des preuves qui confirment la relation entre les deux.

Après que la nouvelle a été diffusée dans certains médias, le jeune homme identifié comme Rafael Mota Il a assuré que c’est Felipe Silva et la famille de Karla Luna qui l’ont payé pour avoir dit qu’il avait une relation avec Américo.

Avant sa déclaration, l’homme d’affaires, qui a assuré avoir payé Karla Panini pour avoir eu des relations sexuelles avec lui, a montré que c’était Mota qui l’avait recherché en premier pour l’aider à évacuer sa prétendue histoire d’amour avec le mari de Lavandera.

« Roulé avec moi […] Je veux vous demander de tout mon cœur », dit l’homme qui, ces derniers jours, a dit qu’il avait été engagé par Silva et la famille Luna pour nuire à Kara Panini et Américo Garza avec un mensonge.

Après que l’homme d’affaires ait interrogé Mota sur le type de preuves dont il disposait et sur ce dont il avait besoin, le jeune homme a expliqué que l’acteur Alfredo Adame était impliqué et les connaissait tous les deux, et que grâce à leurs conversations, il pouvait prouver la relation entre lui et Americo.

« En voyant mon nom, il réagira parce qu’il sait qui je suis », a déclaré Mota après avoir qualifié Américo Garza de « toxicomane ».

Avec l’enregistrement, publié par Argüende TV, Silva a voulu démontrer qu’il ne s’était jamais allié avec Mota pour nuire au mari de Karla Panini.

Gracieuseté de TVyNovelas