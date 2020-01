▷ Un participant à une émission de télé-réalité MTV décède à 23 ans

Alexis Eddie

Alexis Eddy a été retrouvée sans vie dans sa maison de Fairmont, en Virginie.

Alexis Eddy, 23 ans, l’une des protagonistes de l’émission de téléréalité Are You The One?, A été retrouvée sans vie dans sa maison de Fairmont, en Virginie.

«C’est arrivé vers sept heures du matin ce matin. Ils nous ont appelés pour signaler une femme en arrêt cardiaque. Elle a été déclarée morte sur les lieux et son corps a été transporté au Fairmont Regional Medical Center », selon la police locale.

La jeune femme a constamment partagé sur les réseaux sociaux sa lutte contre la toxicomanie, même si fin septembre 2019, elle a déclaré qu’elle et son père étaient propres et sobres.

La chaîne de télévision MTV a publié une déclaration qui dit: “MTV est profondément triste d’apprendre la perte tragique d’Alexis Eddy … Nos coeurs sont avec sa famille et ses amis pendant cette période difficile.”