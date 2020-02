▷ Un producteur indien poursuivra les créateurs de “Parasite” pour plagiat

Cinéaste Bong Joon-ho, Parasite

Le producteur de PL Thenappan insiste sur le fait que le film oscarisé est une copie du film de Bollywood “Minsara Kanna”.

Le producteur indien PL Thenappan, qui détient les droits du film de 1999 “Minsara Kanna”, a déclaré qu’il poursuivrait en justice les créateurs de “Parasite”, le film coréen qui a remporté un grand succès aux récents Oscars, pour plagiat.

«Lundi ou mardi, je présenterai une affaire avec l’aide d’un avocat international. Ils ont pris l’intrigue de mon film. Quand ils découvrent que certains de nos films ont été inspirés par leurs films, ils engagent des poursuites. De même, il est juste que nous fassions de même », a déclaré Thenappan à thenewsminute.com.

Dimanche soir à Los Angeles, «Parasite» de Bong Joon-ho a créé l’histoire en devenant le premier film en langue étrangère à remporter le prix du meilleur film aux Oscars, en plus des trophées du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original et Meilleur film étranger.

Bientôt, les fans indiens ont affirmé que l’histoire de “Parasite” était la même que “Minsara Kanna”, un film réalisé par KS Ravikumar avec la star de Bollywood Joseph Vijay.

“Parasite” est une comédie noire qui parle de la division des classes et de la façon dont la discrimination sociale rend le groupe aisé insensible aux moins privilégiés. Le film raconte une histoire fascinante de survie à travers l’histoire d’une famille de classe inférieure qui s’infiltre une à une dans la maison d’une famille super riche en tant qu’employés.

Minsara Kanna », qui présente également Rambha, Monica Castelino et Khushboo, parle de Kaasi (Vijay) entrant dans la maison d’une femme riche en tant que chauffeur et, bientôt, une à une, fait travailler sa famille à la maison, avec une raison . Tout au long du film, ils doivent garder leur identité secrète et travailler comme des étrangers.