▷ Une femme qui a dénoncé Lorenzo Lazo aurait des antécédents d’extorsion

Lorenzo Lazo et Edith González

Daniela Baica avait accusé le veuf d’Edith González de l’humilier et de la discriminer à cause de son apparence physique.

Le jeune roumain qui a dénoncé Lorenzo Lazo pour discrimination a toujours extorqué d’autres personnes, tant au Mexique que dans d’autres pays.

Tout a commencé lorsque Daniela Baica a rencontré Lazo lors d’une exposition d’art, il lui a dit qu’elle aimait la photographie, et ils ont convenu à un moment qu’elle pouvait servir de modèle et ont échangé des numéros de cellules.

Le veuf de Daniela et Edith González s’est mis d’accord sur le jour, le lieu et l’heure de parler et d’accord pour la séance photo, et la fille roumaine dit que l’économiste lui a dit ‘grosse’ et qu’elle était ‘dégoûtée’, donc elle n’a pas rien ne s’est réalisé et elle a décidé de le poursuivre pour discrimination.

Selon les informations, on sait que Daniela Baica a des antécédents d’extorsion au Mexique et à l’étranger, et qu’elle a réussi à obtenir d’importantes sommes d’argent de plusieurs personnes en échange du retrait des plaintes et de son absence.

Dans le cas de Lorenzo Lazo, la plainte peut être révoquée avec les preuves qu’ils prétendent avoir contre Daniela.