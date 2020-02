▷ Une fois son piège dévoilé, Olivia Jade assiste à l’événement avec Kylie Jenner

Olivia Jade, Stassie Karanikolaou

Après avoir révélé son programme universitaire FALSO, Jade a assisté à une fête à laquelle Kylie Jener et d’autres célébrités ont assisté.

Lundi matin, les procureurs fédéraux ont révélé le curriculum vitae prétendument faux de Olivia Jade, utilisé pour obtenir une place à l’USC.

Les procureurs ont révélé lundi des preuves selon lesquelles il renforçait son cas, y compris un curriculum vitae contrefait qui répertorie les supposées réalisations sportives d’Olivia Jade, même s’il n’a jamais organisé de sports au lycée.

Mais si Olivia Jade Giannulli était gênée par la révélation, elle ne l’a pas montrée, lorsque l’influenceuse de 20 ans est allée faire la fête lors du même événement que Kylie Jenner et ses amis.

L’événement en question était pour le lancement d’une collaboration vestimentaire entre l’ancienne assistante de Kylie, Victoria Villarroel et Oh Polly.

Jenner s’est tournée vers ses histoires Instagram populaires pour remercier les amis qui s’étaient présentés pour la soutenir.

Olivia Jade n’a pas pu être vue à table pour le toast.

Cependant, dans ses histoires Instagram, la fille de l’actrice de Full House, Lori Loughlin, publie sur une photo très similaire à celle de Keeping Up With The Kardashians, la meilleure amie Stassie Karanikolaou.

L’événement en question était pour le lancement d’une collaboration vestimentaire entre l’ancienne assistante de Kylie, Victoria Villarroel et Oh Polly.

Voici une partie du programme FAUX que Olivia Jade a utilisé pour entrer à l’USC:

chargement …

Lien source