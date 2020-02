▷ Vanessa Claudio rejoint le programme Telemundo «Suelta la Sopa»

Vanessa Claudio

L’animatrice a quitté le matin de la télévision Azteca ‘Venga la Alegría’, où elle a gagné l’affection du public.

Vanessa Claudio confirme qu’elle se rendra à Telemundo et rejoint le programme «Drop the Soup», après avoir réussi le matin «Come the Joy».

L’animatrice a quitté la matinée de TV Azteca, où elle a suscité beaucoup d’affection de la part du public mexicain, et entame maintenant une nouvelle étape de la télévision hispanique aux États-Unis, rejoignant l’équipe formée par Carolina Sandoval, Juan Manuel Cortés et Luis Borrego.

Le Portoricain a déclaré: «Je suis très heureux de rejoindre la famille de ‘Suelta la Sopa’, et de faire partie d’une grande équipe de professionnels qui se sont engagés à prendre les téléspectateurs, la vérité derrière les sujets les plus actuels et les plus chauds de la nouvelles du divertissement ».

La portoricaine a de l’expérience en plus de conduire, en tant qu’actrice de théâtre et de télévision, ayant participé à la fois dans son pays et au Mexique à des projets tels que ‘Master Chef, Mexico’, ‘Mexico Dance’, les œuvres de tratro ‘Malas’, ‘Girls ils connaissent Boys ‘, ou la série’ The Panther ‘.

Les débuts de Claudio à Suelta la Sopa auront lieu le 10 février prochain.