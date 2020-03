▷ Vanessa Hudgens montre son nouveau tatouage: un ange

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens a ajouté un nouveau tatouage à sa collection d’art corporel, un ange nu.

La star a montré l’image via son compte Instagram, jeudi, et montre une ange femelle avec des ailes, pas de vêtements et une étoile sur la tête.

À côté de l’image, Vanessa a écrit: «Ange féminin divin. Je ne … mon tat. Mais tu peux m’appeler comme ça, si tu veux. #thirstythursday @drag_ink “.

L’actrice a également montré le moment où elle a couru vers le miroir du studio de tatouage pour admirer son nouveau design.

«Lol, c’était la première fois que je le voyais. Je n’ai jamais regardé. Hilarant J’adore vraiment @drag_ink. Quelle légende », a sous-titré la vidéo.