▷ Vanessa Kirby et Callum Turner se sont séparés

La star de la couronne Vanessa Kirby et l’acteur d’Emma sont ensemble depuis 2017.

Vanessa Kirby et Callum Turner ont mis fin à leur relation.

La star de la couronne Vanessa Kirby et l’acteur d’Emma se sont rencontrés lorsqu’ils ont joué dans «Queen and Country» en 2014, et ont commencé une relation amoureuse l’année suivante.

Cependant, ils n’ont pas rendu leur relation publique avant 2017, et selon les représentants du couple, ils ont décidé de prendre un temps séparé.

“Vanessa et Callum sont des étoiles montantes dans le monde du théâtre et ces dernières années, elles ont été inondées de travail”, ont déclaré des représentants des stars au journal britannique The Sun.

«C’est une période vraiment excitante pour nous deux. Mais alors que leur carrière décollait, leur relation a été affectée et s’est progressivement séparée. C’est très triste car ils étaient autrefois si proches. »

«L’année dernière, ils ont pris la décision difficile de se séparer et ils pensent tous les deux que c’est le meilleur. Tout est très amical, les choses ne fonctionnaient pas. »

Le couple était privé quand il s’agissait de leur romance, qui n’a été rendue publique que pour renverser les rumeurs selon lesquelles Vanessa était impliquée avec Tom Cruise, après avoir joué ensemble Mission: Impossible – Fallout, dans laquelle ils ont partagé un baiser passionné.

