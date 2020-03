▷ Vanessa Paradis soutient Johnny Depp dans le procès contre Amber Heard

Vanessa Paradis

Comme Winona Ryder et Penélope Cruz, Paradis qualifie son ex de personne “gentille, calme et talentueuse”.

L’ex-femme de Johnny Depp, Vanessa Paradis, s’est associée à son ex-petite amie, Winona Ryder, et à son amie de longue date Penélope Cruz, pour soutenir l’acteur dans le procès qu’il a intenté contre son ex Amber Heard.

La star française Paradis, qui est la mère des enfants de Depp, Lily et Jack, a ajouté son soutien à la star des Pirates des Caraïbes dans son dossier de diffamation contre son ex-femme, Amber Heard.

L’actrice et chanteuse, qui a fréquenté Depp pendant 14 ans, s’est associée à Cruz et Ryder pour présenter une déclaration dans leur affaire en Virginie, insistant sur le fait que les allégations d’abus de Heard pendant le mariage de 15 mois du couple sont “faites” faux “.

Insistant sur le fait qu’elle est disposée à témoigner au nom de son ex-mari dans des documents obtenus par The Blast, Vanessa dit: «Je connais Johnny Depp depuis plus de 25 ans. Nous sommes un couple depuis 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble. Tout au long de toutes ces années, j’ai connu Johnny comme une personne et un père aimable, attentionné, généreux et non violent. »

Et elle insiste sur le fait que la nature décontractée de Johnny lui a donné une grande réputation à Hollywood, ajoutant: “Sur les plateaux de cinéma, les acteurs, les réalisateurs et des équipes entières l’adorent parce qu’il est humble et respectueux de tout le monde, en plus d’être un des meilleurs acteurs que je connaisse. “

Amber Heard a écrit pour le Washington Post, dans lequel elle se référait à elle-même comme “une personnalité publique représentant la violence domestique”, c’est pourquoi Depp l’a poursuivie pour avoir porté atteinte à sa réputation.

Demander des dommages-intérêts de plus de 50 millions de dollars.

“Je suis au courant des allégations qu’Amber Heard a faites à Johnny publiquement”, a écrit Paradis. “Ce n’est pas du tout comme le vrai Johnny que j’ai rencontré, et d’après mon expérience personnelle de nombreuses années, je peux dire qu’il n’a jamais été violent ou violent envers moi …”

“Ces déclarations scandaleuses ont été vraiment bouleversantes et ont également nui à sa carrière parce que, malheureusement, les gens ont continué à croire ces faux faits. C’est tellement inquiétant car cela a aidé tant de personnes dans leur vie personnelle et professionnelle, avec gentillesse et générosité », ajoute Paradis.