▷ Verónica Castro est impatiente de revenir à la télévision

Verónica Castro discute avec Galilea Montijo de ce qui l’a motivée à se retirer des médias, mais avoue qu’elle pourrait revenir à des scénarios télévisés.

«Il y a beaucoup de pierres sur la route, certaines je pourrais sauter d’autres pas. Je ne l’avais jamais dit, mais maintenant que je l’ai dit tout à coup, cela a commencé comme quelque chose d’étrange que tout le monde a crié, dit et inventé, en plus je traversais un très mauvais moment, parce que ma mère qui malheureusement est toujours malade et je n’ai pas pu aller de l’avant , il est difficile de le sortir, j’ai honnêtement dit «non», il est temps d’envoyer tout cela au gommage, je dois me concentrer sur cette question qui est ma priorité pour moi », a déclaré l’actrice du portail d’actualités LatinUs faisant référence au scandale dans lequel Elle était impliquée dans les déclarations de Yolanda Andrade, qui a dit qu’elle et Veronica étaient en couple et avaient organisé un mariage symbolique en Hollande.

Après cette polémique, le Vero a décidé de s’éloigner des médias et a dit de se retirer définitivement, mais maintenant il laisse la porte ouverte pour finalement revenir: «Si quelque chose de bon sort, je vais chambeo. J’aime goûter chacun de mes personnages, j’aime rester avec lui un moment, j’aime le vivre, je le déchire et le saisis de l’intérieur ».

L’actrice a remercié le soutien de son public lors du scandale qui a fait les gros titres et a déclaré qu’elle se sentait très ferme et renforcée pour aller de l’avant.