▷ Vicente Fernández Jr et Kary Ortegón se sont séparés

Vicente Fernandez Jr et Karina Ortegón

Le couple a publié une déclaration informant que leur relation de couple depuis cinq ans prend fin.

Vicente Fernández Jr et Kary Ortegón ont annoncé que leur histoire de couple était terminée, qu’ils se sont séparés d’un commun accord et en excellents termes.

«Les cycles de destin ne se mesurent pas en jours, semaines ou années. Ils n’ont qu’un début et un mandat, je veux dire que le début nous avons eu Kary et j’étais merveilleux », a déclaré Fernández Jr au programme« Come the Joy »

«Pendant qu’ils peignent des choses, nous sommes sur le point de clore un cycle comme il se doit, car ce qui n’est pas pour vous le sera toujours. Je l’ai rencontrée dans mon cœur, elle est entrée et là elle reste, je serai pour elle sans condition », a-t-il ajouté.

Le couple a eu 5 ans de relation, ils étaient heureux mais comme le chanteur l’a dit, tout a un début et une fin, alors il a annoncé que la procédure de divorce avait déjà commencé.