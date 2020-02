▷ Viola Davis jouera Michelle Obama en série

Viola Davis, Michelle Obama

Le lauréat d’un Oscar jouera l’ancienne première dame d’une série qui lèvera le rideau sur les femmes de l’aile est.

Viola Davis jouera Michelle Obama dans un prochain drame sur les premières dames des États-Unis.

Davis donnera vie à l’épouse de Michelle Obama dans la série “First Ladies”, qui prépare le réseau Showtime, a rapporté le Hollywood Reporter.

Le programme sera basé sur la vie politique et personnelle de l’ancienne dame, ainsi que sur la vie d’Eleanor Roosevelt, épouse de Franklin D. Roosevelt, et de Betty Ford, épouse de Gerald Ford.

Aaron Cooley et Julius Tennon seront responsables de l’écriture des scripts du programme et de sa production.

Pour le moment, il n’y a plus d’informations sur le casting et la date de sortie de “First Ladies”.

Davis est la première actrice afro-américaine à obtenir la triple couronne de la performance: un Oscar, un Emmy et un Tony.

Elle terminera le travail sur la sixième et dernière série du drame d’ABC, «How To Get Away With Murder» au printemps prochain.