▷ Woody Harrelson a remplacé Jason Statham dans ‘The Man From Toronto’

Woody Harrelson

Harrelson remplace Statham, qui a quitté le projet pour “différences créatives”.

Woody Harrelson a remplacé Jason Statham dans le nouveau faux film d’identité de Kevin Hart, The Man From Toronto.

Le Britannique a abandonné la comédie d’action la semaine dernière (6 mars) en raison de “différences créatives” avec les chefs d’études, selon Deadline, et maintenant la star du Zombieland a rejoint le projet du réalisateur Patrick Hughes.

Woody jouera le tueur le plus meurtrier du monde, The Man From Toronto, avec le comédien de Jumanji: The Next Level.

Leurs personnages sont confondus les uns avec les autres sur une plate-forme Airbnb louée à New York, et sont obligés de se joindre à une mission.

Le film, dont le tournage commencera plus tard ce mois-ci (20 mars), devrait être présenté en première en novembre.