▷ Youtuber accuse la fille de Kanye West et Kim Kardashian de plagiat

Nord ouest

À six ans, le petit Nord-Ouest est accusé d’avoir plagié une jeune youtubeuse.

La participation musicale de North West à la Fashion Week de Paris a fait sensation sur le podium, mais a ensuite été accusée d’avoir plagié le problème à un petit youtubeur de 5 ans.

Le premier-né de Kim et Kanye West a fait ses débuts en rappant sur le podium où la nouvelle collection de vêtements Yeeze Season 8, appartenant à la chanteuse, a été lancée. La fille de seulement 6 ans a agi devant les assistants et sur la scène, son père était à côté d’elle, fasciné de regarder sa fille.

Tout se passait très bien, mais après le North show, la famille youtubeuse ZaZa, une fille de seulement 5 ans et très populaire dans les réseaux, a protesté pour avoir plagié son thème «What I Do»: «Nous ne sommes pas en colère , mais veuillez montrer un peu de respect et d’appréciation pour la version originale. Nous admirons Kanye et nous aimons sa carrière, mais nous ne voulons pas avoir l’impression que la carrière de notre fille dans le monde du divertissement est éclipsée. »

Kim a immédiatement réagi à la plainte des parents de ZaZa et a répondu: «Nous adorons ça. North est un grand fan de lui et va au studio pour enregistrer avec son père tout le temps, et se sent inspiré par le travail de ZaZa et Lay Lay. Nous n’avions à aucun moment l’intention de ne pas leur accorder la reconnaissance qu’ils méritent. Nous aimerions que les filles se voient bientôt. »

Cette offre a été très bien accueillie par les parents de la petite youtubeuse, et ils ont organisé cette rencontre le plus tôt possible.