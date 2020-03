▷ Zion, du duo Zion & Lennox, hospitalisé au Mexique

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Le chanteur de musique urbaine Félix Gerardo Ortiz, mieux connu sous le nom de Siondu duo Zion & LennoxMercredi, il a été admis dans un hôpital d’urgence de Mexico. Cela a été rapporté par son propre partenaire Lennox, qui a partagé une image sur Instagram où vous pouvez voir l’artiste sur une civière dans le centre médical.

Bien que Lennox n’ait pas donné de détails sur les causes qui ont conduit le Portoricain à l’hôpital, le chanteur a demandé à ses disciples de prier pour son ami qui est en état d’urgence.

“Nous demandons une chaîne de prière pour notre frère Sion, que Dieu soit en contrôle et que tout se passe bien”, écrivait le célèbre au bas de l’image.

Les échantillons de soutien des fans et des collègues n’ont pas attendu et dans les commentaires le duo musical a reçu des centaines d’échantillons d’amour et de bons voeux pour que tout se passe bien.

Sebastian Yatra Il a été l’un des premiers à partager ces prières et, petit à petit, ils ont ajouté de nouvelles célébrités qui montrent leur soutien au rétablissement du chanteur. De nombreux fans du groupe musical se demandent ce qui aurait pu arriver à l’artiste de 38 ans.

«De cela tu sortiras, tu es fort», «Dieu te donne beaucoup de force», «Beaucoup de lumière, mon frère», «Dieu est en contrôle», «Mais qu’est-ce qui lui est arrivé?», «Dieu prends soin de toi et vous donner la force pour une récupération rapide », sont quelques-uns des messages laissés par les internautes au cours des dernières heures.

Zion & Lennox est un duo reggaeton formé au début des années 2000, tous deux originaires de Carolina, Porto Rico et ont remporté plusieurs nominations tout au long de leur carrière. Le duo était en tournée promotionnelle à New York, comme ils l’ont déjà fait savoir sur leurs réseaux sociaux.

Selon certains médias, le directeur de l’artiste a accordé une interview à une station de radio mexicaine où il a assuré que le chanteur avait commencé à se sentir mal pendant son voyage en avion au Mexique, de sorte que dès son atterrissage, il a été hospitalisé.

«Il se sentait mal dans l’avion. Nous étions en route vers le Mexique pour les prix Spotify qui ont une performance là-bas. Tout allait bien et pour le moment comme l’air s’est éteint. Nous avons atterri et c’était mal, stupéfiant, nous ne savions pas. J’ai envoyé Lennox à l’hôtel et je suis allé avec l’hôpital à Zion », a expliqué le représentant de l’artiste connu sous le nom de Zurdo.

“Honnêtement, [los médicos] Ils ne savent pas ce qui s’est passé et ils ont fait beaucoup de choses. Je suis avec lui seul ici. Il est au courant », a-t-il dit.

Bien que les informations soient limitées, on sait que le duo musical s’est rendu dans le pays pour se produire dans la première édition du Spotify Awards 2020, qui aura lieu le 5 mars à l’Auditorium national de Mexico. Le reggaeton fait également partie des finalistes.

