Jonathan Scott, Zooey Deschanel

Le protagoniste de la propriété Brothers est heureux que Zooey se soit si bien intégré dans sa famille.

Zooey Deschanel a “cliqué” avec la famille de Jonathan Scott.

Le protagoniste de «Property Brothers» est sûr que sa relation avec l’actrice de «New Girl» sera durable car il s’entend très bien avec ses proches.

Il a déclaré: «Il est très, très important pour moi que la personne dont je suis amoureux obtienne également l’approbation de toute ma famille. Absolument tout le monde a cliqué avec Zooey. »

Et le frère jumeau de Jonathan a confirmé que tout le monde s’entend très bien, louant la façon dont le couple “se connecte” à plusieurs niveaux.

Son frère jumeau Drew a ajouté au magazine People: «Linda [su esposa] et j’ai remarqué qu’ils se connectent également individuellement, ce qui est génial. Les deux sont des humains incroyables, et nous aimons l’idée de l’avoir dans nos vies. “

Pendant ce temps, Jonathan a récemment révélé qu’il pensait que Zooey “faisait ressortir le meilleur” en lui et qu’elle avait été “incroyable”.

Il a déclaré: «La romance a été incroyable. Quelle belle façon de commencer 2020 avec un tout nouveau chemin dans la vie. Les gens continuent de me dire: «Jonathan, tu te sens si vivant.» Et puis je me demande: «Ai-je été un échec avant? “Je dois admettre que cela fait ressortir le meilleur de moi et me donne envie d’être la meilleure version de moi-même.”