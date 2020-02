▷ Zooey Deschanel et Jonathan Scott «déversent du miel» le jour de la Saint-Valentin

Zooey Deschanel, Jonathan Scott

Le couple entretient une relation de plus en plus forte depuis leur rencontre l’an dernier.

La relation de Zooey Deschanel avec Jonathan Scott semble se renforcer, avec la star de Property Brothers et l’actrice de The New Girl célébrant la Saint-Valentin avec une publication sur les réseaux sociaux vendredi.

Dans une série de photos adorables, la star de télé-réalité de 41 ans s’est recroquevillée avec l’actrice de 40 ans dans un selfie à deux selfies.

Le joli couple venait de célébrer la Saint-Valentin avec un dîner au Mayfair Supper Club à Bellagio à Las Vegas quand ils ont pris la photo romantique

Zooey a commencé à sortir avec Jonathan peu de temps après sa séparation de son deuxième mari Jacob Pechenik en 2019.

Dans une précédente interview avec DailyMail.com, la star de Property Brothers a déclaré qu’ils avaient tous les deux eu des «étincelles spontanées» lors de leur première rencontre.

«Nous travaillons ensemble au Carpool Karaoke, et cela a commencé. C’était la première fois que nous nous rencontrions, et c’était, je ne vais pas mentir, c’étaient des étincelles simultanées. C’était différent de tout ce que j’ai vécu et c’était assez spécial. »