📹 | AMLO fait sensation en saluant la mère d’El Chapo

Mexique.- Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre comment le président Andrés Manuel López Obrador accueille la mère d’El Chapo Guzmán par la main.

L’événement s’est produit dimanche lorsque le président a visité Badiraguato, Sinaloa, la patrie de Chapo Guzmán, emprisonné à New York pour trafic de drogue.

Là , on observe comment le président s’approche à pied d’une camionnette de luxe, apparemment une Ford Lobo, où María Consuelo Loera Pérez est assise et la salue par la main et dit que j’ai déjà reçu sa lettre.

Le clip a suscité la controverse sur les réseaux sociaux, après avoir salué la mère d’El Chapo, accusée d’avoir transféré des tonnes de cocaïne au Mexique et aux États-Unis, entre autres charges.

Il est montré dans la vidéo que l’approche n’a pas duré plus de 5 secondes et que seulement deux ou trois phrases se sont croisées.

López Obrador a expliqué ce matin qu’il s’agissait d’un salut humanitaire puisque la dame a 92 ans et qu’elle l’a cherché pour lui demander d’organiser une visite avec son fils à la prison de New York pour lui dire au revoir, qu’elle n’a pas vu plus de cinq ans.

emc