🔴Bonnes nouvelles! Il est possible que l’Italie ait dépassé le pic de nouvelles infections par coronavirus

Comme l’a rapporté El Comercio, les autorités médicales considèrent que la semaine prochaine est “absolument cruciale” pour confirmer qu’il y a un changement de tendance

En Italie, la pandémie de coronavirus aurait pu dépasser le pic d’infection. Dimanche, près de 4 000 personnes infectées ont été ajoutées, un chiffre bien inférieur aux 3 jours précédents. Bonne nouvelle, le nombre de morts a diminué: 651 contre 793 la veille. Les personnes décédées totalisaient 5 476 et 59 000 personnes infectées par le coronavirus COVID-19 et plus de 7 000 personnes ont déjà été guéries. Le chef de la protection civile et commissaire de cette crise, a déclaré que les chiffres reflétaient un “renversement de tendance” et a reconnu son souhait que ces données soient confirmées dans les prochains jours. Mais il a également déclaré que vous ne devriez pas baisser votre garde et continuer de prendre les mesures de sécurité appropriées.

Le président du Conseil supérieur de la santé, Fanco Locatelli, a déclaré que les derniers chiffres montrent que l’efficacité des mesures de confinement adoptées est évidente. Ces mesures d’urgence ont été approuvées le 10 mars, dans lesquelles vous ne pouviez quitter la maison que pour travailler, pour des raisons sanitaires ou de nécessité et pour effectuer l’achat. Franco Locatelli a expliqué qu’ils s’attendaient à voir les résultats de ces mesures dans “deux ou trois semaines” pour pouvoir affirmer que la pandémie commence à se calmer. “Nous espérons enfin voir le signe d’un renversement de tendance”, a déclaré le président du Conseil supérieur de la santé, qui a insisté sur la poursuite des mesures de sécurité.

Le Premier ministre Giuseppe Conte a ordonné la fermeture de toutes les usines et activités économiques qui n’étaient pas essentielles à la production des produits de première nécessité jusqu’au 3 avril. À son tour, le ministère a annoncé qu’il était interdit d’effectuer tout type de mouvement d’une municipalité à une autre, sauf pour des raisons professionnelles. De cette façon, ce que l’on veut éviter, c’est que les zones les plus infectées s’échappent vers des résidences secondaires moins touchées par la pandémie.

“La décision prise par le gouvernement est de fermer toutes les activités productives sur le territoire national qui ne sont pas strictement nécessaires, cruciales et essentielles pour garantir les biens et services essentiels”, a déclaré le directeur général, qui a reconnu qu’il s’agissait de mesures ” sévère “, mais nécessaire car le pays est plongé dans” sa crise la plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale “

Le Premier ministre a tenu à préciser que les supermarchés, les pharmacies, les magasins de produits de base, les banques et les bureaux de poste restent ouverts. “Calme maximum, vous n’avez pas à courir pour faire l’achat ou former des files d’attente qui ne sont pas justifiées”, a-t-il souligné après une longue journée de files d’attente aux portes des supermarchés. Les stations-service, bureaux de tabac, kiosques et bien sûr les entreprises du secteur agroalimentaire, de la santé et de l’énergie continueront également à être ouvertes.

“Nous assurons les activités essentielles et les services publics”, a déclaré Conte, soulignant qu’à l’exception des activités productives pertinentes, le reste devrait être effectué par télétravail à domicile. «Ce n’est pas une décision facile, mais cela nous permet de faire face à la phase de contagion la plus aiguë. C’est une décision nécessaire pour contenir autant que possible la propagation de l’épidémie. Ces restrictions gouvernementales ont également été rejointes par d’autres adoptées par les autorités régionales dans certains territoires. En Lombardie, la zone la plus touchée par le coronavirus avec la moitié des infections, interdit la pratique de tout sport de plein air et bien sûr de tout sport de groupe. Attilio Fontana a annoncé que ceux qui ne respecteraient pas ces mesures pourraient se voir infliger une amende de 5 000 euros.

