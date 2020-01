070 Le début de Shake “Modus Vivendi” est un voyage Sonic mélange de genres

L’artiste hip-hop du New Jersey 070 Shake crée un buzz depuis un certain temps. Après avoir collaboré avec Nas, DJ Khaled, Pusha T, Kanye West et bien d’autres, le membre 070 a finalement libéré son G.O.O.D. Premier album de musique Modus Vivendi. Le projet mélodique et harmonieux ne correspond peut-être pas aux rythmes hip-hop lourds que nous attribuons au genre, mais la capacité de Shake à expérimenter est ce qui fait d’elle une artiste magnétique.

«Je n’ai jamais« commencé la poésie »; J’étais juste de la poésie », a expliqué Shake à Pitchfork. «C’était la seule façon pour moi d’exprimer correctement ce que je ressentais sans tuer quelqu’un.» Elle a ajouté: «Je suis très sensible aux émotions humaines et j’aime étudier les gens, voir ce qui les fait sourire, ce qui les fait grincer des dents, ce qui les rend f * cking froncer les sourcils. Parfois, je veux juste faire ressentir quelque chose à quelqu’un, donc je vais agir par moi-même juste pour obtenir une réaction – c’est comme une expérience. ” votre hors concours.

Liste des pistes

1. Ne brisez pas le silence

2. Venez

3. Morrow

4. C’est pour toujours avec les Ebonys

5. Rocketship

6. Divorce

7. Les pins

8. Conscience coupable

9. Microdosage

10. agréable d’avoir

11. Sous la lune

12. Daydreamin

13. Terminal B

14. Flight319

